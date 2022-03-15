Ильхам Алиев: «Мы вели войну достойно»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе 44-дневной войны против Армении осенью 2020 года Азербайджан соблюдал все правила ведения военных действий и не воевал против мирного населения.

«Мы вели войну достойно, соблюдали все правила войны, не сражались с мирным населением, не бомбардировали здания, не совершали жестокостей, несмотря на то, что в сердце нашего народа всегда жила жажда мести. Ведь армяне совершили геноцид в отношении нашего народа, проводили в отношении нас политику этнической чистки, так что наличие чувства мести обоснованно. Но я говорил, что мы поквитаемся с врагом на поле боя», - сказал Ильхам Алиев на встрече с членами сборной по борьбе.

Президент отметил, что именно поэтому жертв среди армянского гражданского населения в ходе этой войны было менее 30 человек. «И то потому, что эти гражданские лица участвовали в боях», - добавил глава государства.

По словам Ильхама Алиева, весь мир, «все военные эксперты уже неоднократно отмечали, что ВС Азербайджана в этой войне проявили большое мастерство и умение, за короткий срок добились своего».