Шольц повторил: НАТО не будет участвовать в боевых действиях в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие войск НАТО в боевых действиях Украины против России. Об это он сказал в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung.
Вместе с тем глава правительства пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать украинцев.
«Сегодня утром президент Украины Зеленский впечатляюще выступил в немецком Бундестаге. Мы стоим на стороне Украины. И мы также тронуты судьбами многих молодых россиян, которых их руководство посылает на бессмысленную войну против собственных соседей. Важно, что о судьбе этих молодых людей знают и в России», - отметил Шольц.
Немецкий канцлер пообещал приложить все усилия, чтобы конфликт завершился как можно скорее.
«Мы продолжаем поддерживать храбрых украинцев в защите своей страны и противостоянии агрессии. Через финансовые ресурсы, через гуманитарную помощь, а также через поставки военной техники, как мы уже делали. Германия вносит здесь свой вклад и будет делать это в дальнейшем. Но нужно также четко заявить одно: НАТО не будет участвовать в боевых действиях. Мы уже приняли много решений внутри НАТО, чтобы активно поддерживать наших восточных союзников в этой ситуации», - резюмировал Шольц.