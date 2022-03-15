Шольц повторил: НАТО не будет участвовать в боевых действиях в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил участие войск НАТО в боевых действиях Украины против России. Об это он сказал в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung.

Вместе с тем глава правительства пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать украинцев.

«Сегодня утром президент Украины Зеленский впечатляюще выступил в немецком Бундестаге. Мы стоим на стороне Украины. И мы также тронуты судьбами многих молодых россиян, которых их руководство посылает на бессмысленную войну против собственных соседей. Важно, что о судьбе этих молодых людей знают и в России», - отметил Шольц.