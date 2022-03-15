Путин: санкции создают проблемы, но открывают новые возможности
«Западные санкции против России создают стране немало проблем, но одновременно с этим и открывают новые возможности». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
«Западные санкции против России создают стране немало проблем, но одновременно с этим и открывают новые возможности». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.