Лукашенко: если Зеленский не заключит договор с Путиным, ему придется капитулировать

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин предлагает Владимиру Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора, передает БелТА.

Он сообщил, что за последнюю неделю из Украины в сторону Беларуси было осуществлено два пуска ракет «Точка-У».

«Если Украина продолжит эскалацию в отношении Беларуси, то Минск не оставит это без ответа», - сказал Лукашенко.

Также он считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется подписать акт о капитуляции, если он не заключит договор с Путиным.