Украинский «политолог» с российского ТВ сбежал в Польшу
Украинский "политолог" Вячеслав Ковтун, который часто появлялся на российских пропагандистских шоу и становился там предметом насмешек, уехал из РФ. Теперь он живет в Варшаве и ищет там работу журналиста. Об этом на своей странице в Facebook написал польский активист Женя Климакин. Он отметил, что резюме "профессионального украинца" получил от коллеги по телевидению.
"Написала подруга по польскому телевидению: "Украинский журналист ищет работу. Может, где-нибудь понадобится? Отправляю его резюме". Открываю это резюме и не могу поверить: в Польшу приехал Вячеслав Ковтун – профессиональный украинец из пропагандистских программ на НТВ, Россия 1 и т.д", – отметил активист.