Британия разместит в Польше военных и ЗРК Sky Sabre: для отражения возможных атак России
Великобритания направит в Польшу ракетную систему Sky Sabre и 100 военных. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает Sky News.
Великобритания, как и другие члены НАТО, отказалась от военного вмешательства в Украине, но укрепила ресурсы в соседних странах НАТО.
Другие члены НАТО также усилили безопасность восточного фланга Североатлантического союза.
Уоллес сейчас находится в Варшаве для двусторонних переговоров по войне в Украине.
«Мы собираемся разместить в Польше зенитно-ракетную систему средней дальности Sky Saber с около 100 военными, чтобы заверить: мы стоим рядом с Польшей, защищая ее воздушное пространство от любой последующей агрессии со стороны России», - заявил он.