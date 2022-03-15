В Киеве призвали партизан подрывать железные дороги
Необходимо устроить тотальную рельсовую войну противнику на оккупированных территориях. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
«В первую очередь это касается направлений: Крым - Мелитополь, Крым - Херсон, Валуйки - Курянск, Гомель - Киев (общее направление).
Только необходимо строго учесть, что пути сообщения охраняются противником, поэтому сначала трезво оцените свои силы и возможности. Спасибо. Срыв снабжения противника по железным дорогам (а этот вид снабжения самый эффективный) может радикально изменить ситуацию в нашу пользу, особенно на направлении Крым - Мелитополь. По этому направлению противник снабжает группировку, штурмующую Мариуполь", - заявил Арестович.