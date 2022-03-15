Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что Украина хочет завершить войну созданием новой коалиции, которая сможет остановить Российскую Федерацию в будущем. Об этом Подоляк сказал в интервью польским СМИ, текстом которого располагает УНИАН.

"Для нас важен не статус, а союзники, которые действительно готовы сражаться рядом с нами. Вторжение в Украину показало, что вся архитектура европейской безопасности должна быть пересмотрена. Мы знаем, что Путина можно остановить только силой. НАТО не имеет такой силы. По нашему мнению, это организация, деятельность которой в основном заключается в организации саммитов, на которых генералы показывают, что они крутые", - заявил Подоляк.

"Правда заключается в том, что крупнейший военный союз в истории человечества не производит впечатления на Кремль. Все эти разговоры о приближении НАТО к российским границам являются пропагандой на внутренний рынок, чтобы оправдать вторжение в Украину и другие страны. Поэтому мы хотим завершить эту войну с новой коалицией, настолько сильной, что она остановит Россию, если снова захочет на кого-то напасть", - подчеркнул Подоляк.