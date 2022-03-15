Эрдоган и Путин обсудили Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передают турецкие СМИ.
Отмечается, что темой разговора была ситуация в Украине.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передают турецкие СМИ.
Отмечается, что темой разговора была ситуация в Украине.
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