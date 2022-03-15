Украина обвинила Россию в краже воды на сотни миллионов

Российские войска захватили все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, а с 27 февраля разрушили временную дамбу и начали незаконно поставлять воду в Крым. Такими действиями они уже нанесли ущерб на 620 млн грн. Об этом сообщила на официальной странице в Facebook Государственная экологическая инспекция Украины.

"В настоящее время Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки)", – говорится в сообщении.

27 февраля российские войска разрушили временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала. Сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов Украины составляет 32,6 млн гривен в сутки.