Возле берегов Одессы заметили корабли Черноморского флота РФ. Об этом сообщает представитель Одесской Областной военной администрации Сергей Братчук в четверг, 17 марта.

По его словам, подготовки к высадке российского десанта не наблюдают, а приближение кораблей к Одессе является ничем иным, как попыткой психологического давления на горожан.

«Снова на горизонте появились вражеские корабли... Пусть сунутся - мы их просто убьем. Что касается сегодняшнего психологического давления на одесситов, то это понятно, действительно психологическое давление. Какой-то подготовки к высадке морского десанта мы сегодня не видим», - сказал Братчук.