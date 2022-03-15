Путин призвал крупные российские компании не бояться инвестировать в Крым

Крупным компаниям РФ, в том числе банкам, больше нечего бояться. Можно начинать работать в Крыму, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, пишет ТАСС.

«Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер - теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», - сказал он.

В частности, отметил он, Промсвязьбанк, «одно из ведущих банковских учреждений со стопроцентным госучастием», в принципе, уже присутствует на полуострове, но теперь организация должна «начать работу в Крыму как можно быстрее и шире».