Грозев: ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии из-за проколов в Украине

Журналист-расследователь Христо Грозев со ссылкой на источники в Twitter сообщил, что в России задержан заместитель начальника Росгвардии Роман Гаврилов.

«Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренних войск России, понесшего колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов раньше работал в ФСО – службе безопасности Путина», - пишет Грозев.

По словам журналиста, причина задержания пока неизвестна.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service.