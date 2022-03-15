Грозев: ФСБ задержала заместителя начальника Росгвардии из-за проколов в Украине

Журналист-расследователь Христо Грозев со ссылкой на источники в Twitter сообщил, что в России задержан заместитель начальника Росгвардии Роман Гаврилов. 

«Три независимых источника сообщают, что заместителя начальника Росгвардии (подразделения внутренних войск России, понесшего колоссальные потери в Украине) генерала Романа Гаврилова задержала ФСБ. Гаврилов раньше работал в ФСО – службе безопасности Путина», - пишет Грозев.

По словам журналиста, причина задержания пока неизвестна.

По словам одного их источников, Гаврилова задержало Управление военной контрразведки ФСБ за «утечку военной информации, что привело к гибели людей», а еще двое утверждают, что это была «растрата топлива».