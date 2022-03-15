Юлия Медведева, Москва, специально для haqqin.az 17:53

Российское военное командование буквально ежедневно заявляет, что военные действия в Украине «идут успешно и строго по плану». А между тем Великобритания окончательно согласовала передачу переносных ЗРК Starstreak Вооруженным силам Украины. На первый взгляд возникает впечатление, что поставленные рядом две эти новости связаны между собой, как «в огороде – бузина, а в Киеве дядька». Но на практике – все гораздо серьезнее. Тут сразу нужно сказать, что ЗРК Starstreak – это реликт холодной войны, создававшийся уже на ее закате и по итогам изучения опыта Афганистана. Британцы внимательно изучили тогда опыт использования ПЗРК Stinger афганцами против советских ВВС – и постарались в своем изделии устранить недостатки легендарных «стингеров».

В итоге получился комплекс, состоящий из трех высокоскоростных вольфрамовых дротиков с осколочной боевой частью. Которые на скорости в три маха просто прошивают любую броню летательных аппаратов. Совершенно смертельное оружие для тогдашних советских штурмовых вертолетов, дозвуковых штурмовиков Су-25 и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Но уже в ходе российской «спецоперации» в Украине выяснилось, что штурмовики Су-25 до сих пор используются в российской армии. А главное, авиация РФ работает в основном на низких высотах. По одной простой причине – высокоточных боеприпасов, из тех, что «прямо в форточку», в Воздушно-космических силах России явный дефицит. Не смогли произвести в нужных количествах, не сумели в полной мере освоить и отработать тактику их применения. Вот и используют для поражения наземных целей неуправляемые бомбы и ракеты, а также авиапушки. А это работает только с низких высот – на других они попросту неэффективны. Именно на тех высотах, где «реликтовые» ЗРК Starstreak становятся наиболее эффективным средством ПВО обороняющейся стороны. И что важно - весь курс подготовки для работы с этим комплексом занимает около 10 часов. То есть оружие можно освоить в кратчайшие сроки и практически сразу использовать на передовой.

По большому счету, действия российской авиации сегодня полностью укладываются в ту концептуальную нишу, для которой Starstreak и создавался в конце 80-х годов прошлого века. А «новый облик» российских вооруженных сил с 80%-ым обновлением вооружений так и остался только на бумаге. Но и это, разумеется, еще не все. Российские чиновники военного ведомства не только не сумели наладить современного военного строительства – они еще умудрились забыть о самых передовых наработках своих предшественников из советского Генерального штаба. Речь идет, конечно же, о планах обороны Украинской ССР в случае разгрома блоком НАТО группы советских армий в Восточной Германии и последующим прорывом сил Альянса на территорию СССР. Эти планы предусматривали организацию на территории Украины «городов-крепостей», которые должны были истощить наступательный потенциал Североатлантического Альянса и дать Советской Армии время на мобилизацию и переброску резервов. Когда Украина стала независимой, ее Генеральный штаб достал из архивов советские наработки и стал без лишнего шума их реализовывать, вполне справедливо полагая, особенно после Крыма, что час Х непременно наступит и ВСУ рано или поздно придется столкнуться с российской армией.

Это, кстати, оценили и на Западе. Тот же Збигнев Бжезинский еще в конце 90-х годов прошлого столетия писал: «Было бы целесообразно предоставить Украине оборонительное оружие для защиты крупных городов, например, противотанковое вооружение или минометы, потому что мы должны были повысить цену российского насилия. Захватить город, население которого настроено на оборону, требует чрезвычайно больших затрат». Городская местность считается самой сложной операционной средой для ведения боевых действий – этому учат на первом курсе любого военного училища. Город может переламывать целые дивизии – и отрыгивать их в виде трупов наступающей стороны и колонн сожженной техники. Даже минимально подготовленный к обороне город невозможно взять одним броском – а украинские военные создавали «города-крепости» не один месяц. И об этом было известно даже из открытых источников – но эти данные в российском Генштабе попросту проигнорировали. Поэтому и было принято решение построить всю операцию на блицкриге, что сейчас Москва яростно отрицает. Но факты говорят об обратном - российская армия задействовала бросила в атаку аэромобильные подразделения и тысячи единиц автомобильного транспорта.