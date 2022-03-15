Швейцарская ассоциация банкиров (SBA) заявила, что банки держат на офшорных счетах около 213 млрд долларов денег российских клиентов, пишет Reuters.

По мнению финансистов, это указывает на то, что масштабы бизнеса богатых россиян с банками в Швейцарии, крупнейшем в мире центре офшорного обогащения, намного шире, чем балансовые риски, которые некоторые из ее финансовых фирм начали детализировать.

В свою очередь, Маттеа Мейер, сопредседатель социал-демократов, призывает Швейцарию ограничить любые денежные средства, принадлежащие россиянам, близким к президенту Владимиру Путину и правительству РФ.

«Часть принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность… помогают финансировать войну», - сказала Мейер, добавив, что Швейцария должна сделать все возможное, чтобы «перекрыть денежные краны».

Оценка ассоциации, которая затмевает первоначальные признаки кредитного риска России, ясно показывает масштаб задачи введения санкций, таких как замораживание денежных средств.