Марина Овсянникова: Отказалась от убежища во Франции. Скрываюсь в Москве

По словам женщины, она скрывается в Москве у друзей, очень беспокоится о детях, поэтому была вынуждена пока с ними расстаться ради их безопасности. У Марины 17-летний сын и 11-летняя дочь, «большой поддержки от семьи» у нее нет — сын, хотя и продолжает разговаривать с матерью, но не одобряет ее протестную акцию, говорит, что она «разрушила жизнь всех членов семьи».

После ее акции Марину продержали на допросах 14 часов, оштрафовали на 30 000 рублей.

«Мне страшно, даже очень страшно. Я всего лишь человек. Произойти может что угодно… Но я не жалею, что назвала войну войной, я уже перешла черту, за которой нет пути назад», — говорит Марина.

По ее словам, раньше она «не очень интересовалась политикой» и не ходила на протесты, но недовольство копилось годами — и «все перевернула война, которой никто не ожидал».

«Мой протест — это пацифистская акция: в интересах России и в интересах мира как можно скорее закончить войну. На Западе многие не понимают, что россияне тоже против этой войны», — утверждает Овсянникова.

Говоря о своих коллегах - сотрудниках госканалов, она отмечает, что большинство их «прекрасно понимают, что происходит, они вовсе не убежденные пропагандисты. Внутри них постоянно идет борьба между работой и моральными ориентирами. Им надо как-то кормить семьи, а другой работы сейчас не найти. Но мне радостно читать о том, что многие сейчас увольняются».