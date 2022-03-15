Дезертировавшего в Беларусь польского солдата нашли повешенным

Бежавший из Польши в Беларусь польский солдат Эмиль Чечко найден в Минске мертвым, сообщает Следственный комитет Беларуси.

"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске", – сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси.

По словам собеседников агентства, следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место происшествия. "В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия", – сказали в СК.

Следователи отметили, что для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сообщение о том, что польский солдат перешел границу и попросил политического убежища в Беларуси, появилось 17 декабря. Затем Чечко дал ряд интервью белорусским государственным СМИ.

Прокуратура польского Белостока возбудила уголовное дело в отношении Чечко, возможное наказание – от года до десяти лет лишения свободы. Сам солдат говорил, что в Польше ему грозит смерть.