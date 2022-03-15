Кадыров утверждает, что еще тысяча добровольцев из Чечни отправляются в Украину

Из Чечни в Украину для участия в «спецоперации» отправилась тысяча добровольцев, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку... Апты Алаудинов во главе тысячи добровольцев из Чеченской Республики отправляется для участия в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Он также отметил, что Алаудинов является опытным бойцом, который не раз доказывал свою высокую военную подготовку.

Алаудинов ранее занимал пост замминистра внутренних дел Чечни, в 2014 году включён США в "список Магнитского".