Мамед Эфендиев, отдел экономики 19:00

Азербайджану не привыкать к роли одного из лидеров в энергетической сфере региона. Уже к концу XIX – началу ХХ века в Баку стали появляться первые источники энергии, первое электрооборудование, первые трамваи и электропоезда… В погоне за ростом добычи нефти местные промышленники не скупились на приобретение и использование самых передовых по тем временам технологий, приборов и оборудования.

Этот процесс продолжался и в советский период, а в годы независимости, благодаря значительным ресурсам нефти и газа, в Азербайджане началось крупномасштабное строительство новых генерирующих источников. Сегодня в нашей стране действуют десятки мощных тепло- и гидроэлектростанций, которые не только удовлетворяют внутренние потребности страны в электроэнергии, но и позволяют экспортировать часть выработанной энергии в соседние страны. Времена, когда азербайджанская энергетика – от выработки до распределения – работала с перебоями, оставляя желать много лучшего, давно миновали. Сегодня аварийное отключение сети – редкое явление даже в квартальных масштабах. Говорить же о дефиците энергии не приходится вовсе. В такой ситуации многим казалось, что основные цели уже достигнуты и можно снизить темпы наращивания энергомощностей. Однако президент Ильхам Алиев разворачивает бурную деятельность по строительству новых мощностей – возобновляемых источников энергии (ВИЭ). И в этой связи у многих возникает вопрос: а нужны ли они Азербайджану, который уже давно обеспечил свою энергобезопасность? И что это вообще - дань моде или нечто более серьезное? Да, нынешний энергетический «тренд» настоятельно требует от мировой экономики переход от традиционной к возобновляемой, или, как ее часто называют, «зеленой» энергетике. Увы, такова жизненная необходимость. Один только углекислый газ выбрасывается ежегодно в атмосферу миллионами тонн, что грозит нашей планете необратимыми климатическим последствиями и катастрофой для всего живого. Чтобы спастись от надвигающейся катастрофы необходимо в сжатые сроки отказаться от использования традиционных источников энергии – угля, нефти, газа.

И это, безусловно, главный фактор, заставляющий президента Азербайджана переводить достаточно развитую и современную традиционную энергетику страны на «зеленые» рельсы. Ильхам Алиев поставил четкую задачу – к 2024 году увеличить в общей выработке долю ВИЭ с нынешних 17,3 процента до 24, а к 2030 году – до 30 процентов. Эта задача требует создания новых мощностей в 1500 МВт, что вполне реально. Уже к осени 2023 года ожидается пуск солнечной электростанции в Гарадагском районе мощностью 230 МВт и стоимостью 225 миллионов долларов, фундамент которой на днях заложила компания Masdar из ОАЭ. Только одна эта станция позволит ежегодно предотвращать выброс в атмосферу до 200 тысяч тонн углекислого газа, который благодаря своему парниковому свойству, называют «тепличным». Вот вам и мода, направленная на спасение планеты! Новые мощности в 240 МВт и стоимостью 300 миллионов долларов возводит в Апшеронском и Хызинском районах компания ACWA Power из Саудовской Аравии. Строительные работы в рамках этого проекта стартовали в начале текущего года. А ввод в эксплуатацию ветряных станций намечен на середину 2023 года. Здесь планируется вырабатывать ежегодно 1 млрд кВт/час электроэнергии, что позволит сэкономить до 220 миллионов кубометров газа.