Чавушоглу заявил, что вероятность прекращения огня в Украине стала выше

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после его поездки в Россию и в Украину вероятность прекращения огня в Украине стала выше. Об этом он сообщил по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во Львове.

«Итоги визитов в две страны (Россию и на Украину – ред.) усилили надежды на прекращение огня», - цитирует Чавушоглу Anadolu.

Он также отметил, что «в случае формирования площадки для достижения договоренности по вопросам, которые близки к согласованию», также становится весьма возможной встреча лидеров России и Украины.

Глава турецкого ведомства добавил, что Киев считает необходимым включить Турцию в число гарантов возможного соглашения по безопасности на Украине.