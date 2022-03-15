В Офисе Зеленского рассказали о плане вывода российских войск из Украины

«Немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск с территории Украины является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Иначе никак. Однако переговоры – это масштабный процесс, в котором принимают участие не только Россия и Украина. Участвуют также и наши партнеры. Ведь мы не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем», - сказал Подоляк.

В ходе переговоров с Россией о мирном соглашении Украина настаивает на немедленном прекращении огня и выводе российских войск с территории Украины. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью WP Wiadomości в четверг, 17 марта. Его слова передает Корреспондент.net.

Он добавил, что пока украинская и российская делегации на переговорах отстаивают свои позиции, поэтому согласование спорных моментов может занять время.

«За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения. Учитывая прежде всего интересы Украины, которая испытала огромное разрушение со стороны РФ», - подчеркнул Подоляк.

Подоляк уверяет, что после подписания такого соглашения у России не останется иного выбора, кроме как начать немедленный вывод своих вооруженных сил с территории Украины.

«После подписания соглашения Венская конвенция вступит в силу для обеих сторон. Она четко говорит, что мирный договор может быть аннулирован, если воюющие государства не выведут свои войска с территории противника. Так что любые попытки задержать российских солдат на украинских землях будут юридически безосновательны», - объяснил Подоляк.

Для предотвращения очередного нарушения Россией международного права и договоров Украина хочет детально прописать в соглашении конкретный план выхода российских войск, юридически это выверить, а также получить поддержку международных партнеров.

«Кроме того, именно иностранные государства будут гарантировать выполнение условий и безопасность Украины в будущем. Это будет документ, подробно описывающий порядок действий в случае повторной агрессии со стороны России. Это инновационная формула, автором которой является президент Владимир Зеленский, которая может стать базой для создания совершенно новой системы безопасности в Европе», - пояснил советник главы Офиса президента.

Украина не согласится на компромиссы, которые могли бы повредить ее интересам. И не ради таких компромиссов украинцы сейчас гибнут на полях битвы и настроены бороться до конца, подчеркнул Подоляк.