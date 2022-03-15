Начинается эпоха Сердара под углом зрения Баку

Александр Караваев, автор haqqin.az

Есть несколько моментов, на базе которых можно сделать вывод, что, несмотря на фактическое двоевластие, новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, будет проводником реформ и различных сценариев модернизации своей страны.

Сердар будет постепенно постигать нюансы управления страной, опираясь на советы отца. С учётом скорости протекания исторических процессов в Евразии, политическая опека отца над сыном может занять немало времени.

Опираясь на советы отца

Азербайджан втягивает Туркменистан

В тексте поздравления нового президента Туркменистана с победой на выборах, Ильхам Алиев, пригласивший  Сердара Бердымухамедова в Баку, отметил: 

«Уверен, что азербайджано-туркменское стратегическое партнерство и впредь будет развиваться нашими совместными усилиями и служить благополучию наших стран».

Надо сказать, что Ашхабад и Баку тесно связаны не только по линии Каспийского транзита. В порт Туркменбаши идёт больше автомобильных контейнерных грузов и железнодорожных вагонов, чем в казахстанские порты Актау и Курык.

С учётом снижения поставок туркменской нефти в российский Дербент, этот поток, возможно, увеличится за счёт туркменской «нефтянки» и продуктов переработки.

О реальности такой перспективы свидетельствует сравнение объемов перевозок из Бакинского международного торгового порта:

– перевалка автотранспорта TIR в направлении Баку – Туркменбаши-Баку в 2021 году составила 23,476 тысяч единиц Против 15,955 тысяч единиц в направлении Баку-Курык-Баку;

– на железнодорожном терминале в 2021 году перевалка в направлении Баку – Туркменбаши-Баку составила 20,867 тысяч вагонов против маршрута Баку – Курык/Актау – Баку – 9,559 тысяч вагонов.

В настоящее время из-за войны в Украине и нового этапа развития Афганистана конфигурация интересов на ключевых меридианных и широтных МТК значительно усложняется. Азербайджан активно втягивает в свои экономические проекты Туркмению и Пакистан. Учитывая более прочную политико-экономическую связь Азербайджана с Турцией, сближение Баку с Ашхабадом обещает быть более тесным и многопрофильным, нежели полтора десятилетия назад, когда у кормила власти в Туркмении оказался Гурбангулы Бердымухамедов.

Туркмения и Азербайджан примерно в равной степени опираются на Россию и Турцию.

Помимо эффектного появления на легендарной ВАЗовской «семёрке», процесс голосования у Сердара был отмечен знаковыми блиц-интервью российскому ТАСС и турецком телеканалу TRT, в ходе которых новый президент Туркмении говорил, соответственно, на русском и английском языках.

Исходный документ Сердара

Россия и Турция играют и будут играть возрастающую роль в экономическом развитии Туркмении. Как, впрочем, и Китай, который также постарается укрепить свои позиции, как основной финансовый донор и покупатель масштабных газовых кладовых...

Весьма амбициозный стратегический документ под названием «Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы», хоть и был подписан в феврале этого года Гурбангулы Бердымухамедовым, на самом деле являлся по сути предвыборной программой Сердара.

Чем-то этот документ напоминает более развернутую программу социально-экономического развития регионов Азербайджана, с которой Ильхам Алиев шел на президентские выборы в 2003 году.

Естественно, спустя двадцать лет, туркменская версия выглядит более детальной и современной. Достаточно ознакомиться с планами нового президента Туркмении в сфере нефтегазового комплекса:

– строительство крупных промышленных объектов, специализирующихся на переработке углеводородного сырья, в том числе, относящихся к нефтехимии, газохимической, химической отраслям и электроэнергетике;

– строительство заводов по производству товарного газа и газокомпрессорных установок;

– расширение геологоразведочных работ, призванных выявить новые залежи нефти и газа, а также других природных ресурсов;

– геофизические исследования и бурение разведочных скважин на территории известных месторождений страны;

– разработка новых 3D полевых сейсмических комплексов и программных обеспечений, которые позволят в перспективе внедрить 4D мониторинговую технологию для оптимизации добычи нефти и газа на осваиваемых нефтегазовых месторождениях;

– возведение новых газохимических комплексов в каждом велаяте страны, в том числе, по производству полиэтилена и полипропилена, каучука и полистирола, поливинилацетата, метанола;

– производство текстильных синтетических волокон.

Таким образом, товарные потоки по Каспию будут набирать обороты, а интересы азербайджано-туркменского взаимодействия наполнятся новыми проектами кооперации.

Две защиты Сердара

Рокировка накануне Украины

Многое из плодов туркменской модернизации будет нацелено на российский рынок. По итогам прошлого года, товарооборот между двумя странами достиг $1,3 миллиарда.

В Туркмении реализуются совместные с Россией проекты в машиностроении, транспортной инфраструктуре (восточный створ МТК «Север-Юг»), в нефтегазовом секторе («Лукойл», «Газпром»), в сельском хозяйстве, телекоммуникациях.

С каждым годом растёт число туркменских студентов, обучающихся в России. Сейчас их 36 тысяч. То есть, в два раза больше, чем в азербайджанских вузах. Естественно, западная блокада России внесёт свои коррективы, однако общая конструкция связей сохранится. А предстоящий рост проектов будет связан с обходом экономических санкций Запада через расширение туркменского бизнеса в России.  

В апреле 2021 года, в статусе заместителя председателя Кабинета министров, Сердар Бердымухамедов принял участие в расширенном заседании межправительственного совета ЕАЭС.

Молодого преемника знакомили с промышленными площадками Татарстана, где проходили мероприятия Совета. Татарстан, кстати, в определенном смысле является фасадной площадкой для взаимодействия с бизнесом Средней Азии.

Самое главное, что в рамках рабочего визита Сердар Бердымухамедов провел за два дня 60 встреч с руководителями государственных структур и крупных компаний РФ, в том числе, с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. В результате было подписано более десяти двусторонних документов.

Возможно, что также как и Узбекистану, Туркмении будет выгодно развивать с ЕАЭС направления цифровизации, торговли с электронных площадок, а также проект «Евразийский агроэкспресс».

В завершении напомним, что в ноябре 2020 года, уже зная о планах Вашингтона по выводу войск из Афганистана, Путин подписал закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности», которое лежало «под сукном» с 2003 года.

Теперь становится понятно, что, планируя операцию по вторжению в Украину, Путин подстраховал орбиты взаимного влияния России со странами Центральной Азии. В частности, помог развернуться президенту Мирзиёеву, подстраховал конфликт смены властной элиты у президента Токаева, и, наконец, «благославил» туркменский дуумвират…