Начинается эпоха Сердара под углом зрения Баку
Есть несколько моментов, на базе которых можно сделать вывод, что, несмотря на фактическое двоевластие, новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, будет проводником реформ и различных сценариев модернизации своей страны.
Сердар будет постепенно постигать нюансы управления страной, опираясь на советы отца. С учётом скорости протекания исторических процессов в Евразии, политическая опека отца над сыном может занять немало времени.
Азербайджан втягивает Туркменистан
В тексте поздравления нового президента Туркменистана с победой на выборах, Ильхам Алиев, пригласивший Сердара Бердымухамедова в Баку, отметил:
«Уверен, что азербайджано-туркменское стратегическое партнерство и впредь будет развиваться нашими совместными усилиями и служить благополучию наших стран».
Надо сказать, что Ашхабад и Баку тесно связаны не только по линии Каспийского транзита. В порт Туркменбаши идёт больше автомобильных контейнерных грузов и железнодорожных вагонов, чем в казахстанские порты Актау и Курык.
С учётом снижения поставок туркменской нефти в российский Дербент, этот поток, возможно, увеличится за счёт туркменской «нефтянки» и продуктов переработки.
О реальности такой перспективы свидетельствует сравнение объемов перевозок из Бакинского международного торгового порта:
– перевалка автотранспорта TIR в направлении Баку – Туркменбаши-Баку в 2021 году составила 23,476 тысяч единиц Против 15,955 тысяч единиц в направлении Баку-Курык-Баку;
– на железнодорожном терминале в 2021 году перевалка в направлении Баку – Туркменбаши-Баку составила 20,867 тысяч вагонов против маршрута Баку – Курык/Актау – Баку – 9,559 тысяч вагонов.
В настоящее время из-за войны в Украине и нового этапа развития Афганистана конфигурация интересов на ключевых меридианных и широтных МТК значительно усложняется. Азербайджан активно втягивает в свои экономические проекты Туркмению и Пакистан. Учитывая более прочную политико-экономическую связь Азербайджана с Турцией, сближение Баку с Ашхабадом обещает быть более тесным и многопрофильным, нежели полтора десятилетия назад, когда у кормила власти в Туркмении оказался Гурбангулы Бердымухамедов.
Туркмения и Азербайджан примерно в равной степени опираются на Россию и Турцию.
Помимо эффектного появления на легендарной ВАЗовской «семёрке», процесс голосования у Сердара был отмечен знаковыми блиц-интервью российскому ТАСС и турецком телеканалу TRT, в ходе которых новый президент Туркмении говорил, соответственно, на русском и английском языках.
Исходный документ Сердара
Россия и Турция играют и будут играть возрастающую роль в экономическом развитии Туркмении. Как, впрочем, и Китай, который также постарается укрепить свои позиции, как основной финансовый донор и покупатель масштабных газовых кладовых...
Весьма амбициозный стратегический документ под названием «Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы», хоть и был подписан в феврале этого года Гурбангулы Бердымухамедовым, на самом деле являлся по сути предвыборной программой Сердара.
Чем-то этот документ напоминает более развернутую программу социально-экономического развития регионов Азербайджана, с которой Ильхам Алиев шел на президентские выборы в 2003 году.
Естественно, спустя двадцать лет, туркменская версия выглядит более детальной и современной. Достаточно ознакомиться с планами нового президента Туркмении в сфере нефтегазового комплекса:
– строительство крупных промышленных объектов, специализирующихся на переработке углеводородного сырья, в том числе, относящихся к нефтехимии, газохимической, химической отраслям и электроэнергетике;
– строительство заводов по производству товарного газа и газокомпрессорных установок;
– расширение геологоразведочных работ, призванных выявить новые залежи нефти и газа, а также других природных ресурсов;
– геофизические исследования и бурение разведочных скважин на территории известных месторождений страны;
– разработка новых 3D полевых сейсмических комплексов и программных обеспечений, которые позволят в перспективе внедрить 4D мониторинговую технологию для оптимизации добычи нефти и газа на осваиваемых нефтегазовых месторождениях;
– возведение новых газохимических комплексов в каждом велаяте страны, в том числе, по производству полиэтилена и полипропилена, каучука и полистирола, поливинилацетата, метанола;
– производство текстильных синтетических волокон.
Таким образом, товарные потоки по Каспию будут набирать обороты, а интересы азербайджано-туркменского взаимодействия наполнятся новыми проектами кооперации.
Рокировка накануне Украины
Многое из плодов туркменской модернизации будет нацелено на российский рынок. По итогам прошлого года, товарооборот между двумя странами достиг $1,3 миллиарда.
В Туркмении реализуются совместные с Россией проекты в машиностроении, транспортной инфраструктуре (восточный створ МТК «Север-Юг»), в нефтегазовом секторе («Лукойл», «Газпром»), в сельском хозяйстве, телекоммуникациях.
С каждым годом растёт число туркменских студентов, обучающихся в России. Сейчас их 36 тысяч. То есть, в два раза больше, чем в азербайджанских вузах. Естественно, западная блокада России внесёт свои коррективы, однако общая конструкция связей сохранится. А предстоящий рост проектов будет связан с обходом экономических санкций Запада через расширение туркменского бизнеса в России.
В апреле 2021 года, в статусе заместителя председателя Кабинета министров, Сердар Бердымухамедов принял участие в расширенном заседании межправительственного совета ЕАЭС.
Молодого преемника знакомили с промышленными площадками Татарстана, где проходили мероприятия Совета. Татарстан, кстати, в определенном смысле является фасадной площадкой для взаимодействия с бизнесом Средней Азии.
Самое главное, что в рамках рабочего визита Сердар Бердымухамедов провел за два дня 60 встреч с руководителями государственных структур и крупных компаний РФ, в том числе, с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. В результате было подписано более десяти двусторонних документов.
Возможно, что также как и Узбекистану, Туркмении будет выгодно развивать с ЕАЭС направления цифровизации, торговли с электронных площадок, а также проект «Евразийский агроэкспресс».
В завершении напомним, что в ноябре 2020 года, уже зная о планах Вашингтона по выводу войск из Афганистана, Путин подписал закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в области безопасности», которое лежало «под сукном» с 2003 года.
Теперь становится понятно, что, планируя операцию по вторжению в Украину, Путин подстраховал орбиты взаимного влияния России со странами Центральной Азии. В частности, помог развернуться президенту Мирзиёеву, подстраховал конфликт смены властной элиты у президента Токаева, и, наконец, «благославил» туркменский дуумвират…