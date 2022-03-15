Александр Караваев, автор haqqin.az 19:50

Есть несколько моментов, на базе которых можно сделать вывод, что, несмотря на фактическое двоевластие, новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, будет проводником реформ и различных сценариев модернизации своей страны. Сердар будет постепенно постигать нюансы управления страной, опираясь на советы отца. С учётом скорости протекания исторических процессов в Евразии, политическая опека отца над сыном может занять немало времени.

Азербайджан втягивает Туркменистан В тексте поздравления нового президента Туркменистана с победой на выборах, Ильхам Алиев, пригласивший Сердара Бердымухамедова в Баку, отметил: «Уверен, что азербайджано-туркменское стратегическое партнерство и впредь будет развиваться нашими совместными усилиями и служить благополучию наших стран». Надо сказать, что Ашхабад и Баку тесно связаны не только по линии Каспийского транзита. В порт Туркменбаши идёт больше автомобильных контейнерных грузов и железнодорожных вагонов, чем в казахстанские порты Актау и Курык. С учётом снижения поставок туркменской нефти в российский Дербент, этот поток, возможно, увеличится за счёт туркменской «нефтянки» и продуктов переработки. О реальности такой перспективы свидетельствует сравнение объемов перевозок из Бакинского международного торгового порта: – перевалка автотранспорта TIR в направлении Баку – Туркменбаши-Баку в 2021 году составила 23,476 тысяч единиц Против 15,955 тысяч единиц в направлении Баку-Курык-Баку; – на железнодорожном терминале в 2021 году перевалка в направлении Баку – Туркменбаши-Баку составила 20,867 тысяч вагонов против маршрута Баку – Курык/Актау – Баку – 9,559 тысяч вагонов. В настоящее время из-за войны в Украине и нового этапа развития Афганистана конфигурация интересов на ключевых меридианных и широтных МТК значительно усложняется. Азербайджан активно втягивает в свои экономические проекты Туркмению и Пакистан. Учитывая более прочную политико-экономическую связь Азербайджана с Турцией, сближение Баку с Ашхабадом обещает быть более тесным и многопрофильным, нежели полтора десятилетия назад, когда у кормила власти в Туркмении оказался Гурбангулы Бердымухамедов. Туркмения и Азербайджан примерно в равной степени опираются на Россию и Турцию. Помимо эффектного появления на легендарной ВАЗовской «семёрке», процесс голосования у Сердара был отмечен знаковыми блиц-интервью российскому ТАСС и турецком телеканалу TRT, в ходе которых новый президент Туркмении говорил, соответственно, на русском и английском языках.

Исходный документ Сердара Россия и Турция играют и будут играть возрастающую роль в экономическом развитии Туркмении. Как, впрочем, и Китай, который также постарается укрепить свои позиции, как основной финансовый донор и покупатель масштабных газовых кладовых... Весьма амбициозный стратегический документ под названием «Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы», хоть и был подписан в феврале этого года Гурбангулы Бердымухамедовым, на самом деле являлся по сути предвыборной программой Сердара. Чем-то этот документ напоминает более развернутую программу социально-экономического развития регионов Азербайджана, с которой Ильхам Алиев шел на президентские выборы в 2003 году. Естественно, спустя двадцать лет, туркменская версия выглядит более детальной и современной. Достаточно ознакомиться с планами нового президента Туркмении в сфере нефтегазового комплекса: – строительство крупных промышленных объектов, специализирующихся на переработке углеводородного сырья, в том числе, относящихся к нефтехимии, газохимической, химической отраслям и электроэнергетике; – строительство заводов по производству товарного газа и газокомпрессорных установок; – расширение геологоразведочных работ, призванных выявить новые залежи нефти и газа, а также других природных ресурсов; – геофизические исследования и бурение разведочных скважин на территории известных месторождений страны; – разработка новых 3D полевых сейсмических комплексов и программных обеспечений, которые позволят в перспективе внедрить 4D мониторинговую технологию для оптимизации добычи нефти и газа на осваиваемых нефтегазовых месторождениях; – возведение новых газохимических комплексов в каждом велаяте страны, в том числе, по производству полиэтилена и полипропилена, каучука и полистирола, поливинилацетата, метанола; – производство текстильных синтетических волокон. Таким образом, товарные потоки по Каспию будут набирать обороты, а интересы азербайджано-туркменского взаимодействия наполнятся новыми проектами кооперации.