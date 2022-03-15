Макрон призвал Европу быть готовой к войне

Европе необходимо увеличить инвестиции в оборонную отрасль для подготовки к возможному конфликту высокой интенсивности на территории Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Свою предвыборную программу он изложил в четверг на митинге в Париже, передает ТАСС.

«Мы должны увеличить инвестиции в оборонную сферу, чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент», – считает Макрон.

Также Макрон заявил, что французские вооруженные силы – единственная полноценная армия на Европейском континенте, указав на необходимость укрепления Европы в целом.