Война в Украине и ее последствия для мировой экономики
Война России против Украины может привести к сокращению роста глобальной экономики на более чем 1%. Кроме того, в нынешнем году глобальная инфляция из-за войны может вырасти на 2,5%. Такие выводы в своем исследовании привела Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Согласно исследованию, экономические последствия шока, вызванного войной, будут различными в разных регионах мира, однако экономики европейских стран ощутят их в наибольшей мере, особенно те, которые граничат с Россией или Украиной. Так, немецкий Институт мировой экономики (IfW) сократил прогноз экономического роста в Германии в текущем году почти наполовину до 2,1%.
По мнению исследователей, существенный экономический риск заключается также в том, что из России могут полностью прекратиться поставки энергоресурсов в Евросоюз.
Еще одним возможным последствием войны – наряду с серьезной опасностью экономического кризиса в отдельных странах в организации назвали гуманитарную катастрофу с ростом голода и нищеты в наиболее неблагополучных регионах мира.
Отмечается, что вызовом для Европы является также поток беженцев из Украины. Эти расходы для ЕС в целом незначительны, но для отдельных государств, граничащих с Украиной, они могут стать тяжелой нагрузкой.
Также в ОЭСР считают, что долгосрочным последствием войны станет возможная фрагментация платежных систем и состава валютных резервов: «Исключение российских банков из системы SWIFT может ускорить создание альтернатив. Это, в свою очередь, может привести к снижению эффективности единой платежной системы и роли американского доллара на финансовых рынках».