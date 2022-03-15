Война в Украине и ее последствия для мировой экономики

Война России против Украины может привести к сокращению роста глобальной экономики на более чем 1%. Кроме того, в нынешнем году глобальная инфляция из-за войны может вырасти на 2,5%. Такие выводы в своем исследовании привела Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно исследованию, экономические последствия шока, вызванного войной, будут различными в разных регионах мира, однако экономики европейских стран ощутят их в наибольшей мере, особенно те, которые граничат с Россией или Украиной. Так, немецкий Институт мировой экономики (IfW) сократил прогноз экономического роста в Германии в текущем году почти наполовину до 2,1%.

По мнению исследователей, существенный экономический риск заключается также в том, что из России могут полностью прекратиться поставки энергоресурсов в Евросоюз.