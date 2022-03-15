Лукашенко назвал страны, которые могут остановить войну в Украине

Ни ООН, ни страны-посредники не смогут разрешить ситуацию в Украине, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 17 марта в интервью японскому телеканалу TBS.

«Они так или иначе влияют на ситуацию вокруг Украины. Но не более того. Никакая Организация Объединенных Наций ни одной войны не остановила», - цитирует слова Лукашенко БелТА.

По мнению президента Беларуси, кардинально повлиять на ситуацию могут только Россия, Украина и США. Вашингтон в данном случае может оказать воздействия на Киев для подписания договора с Москвой, считает Лукашенко.

«Могут остановить Россия, Украина, договорившись, подписав договор. Или же американцы, которые дадут команду руководству Украины прекратить войну. Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие, они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы – Россия и Украина. Или Америка», - подчеркнул белорусский лидер.