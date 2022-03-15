Израильский военный аналитик: Почему Россия проигрывает войну?
Сегодня 22-й день полномасштабной войны между Россией и Украиной. За три недели войны российская армия не добилась какого-либо тактического успеха и ограничивается лишь осадой и бомбардировкой крупных городов.
Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин анализирует причины провала российской военной кампании в Украине. Haqqin.az приводит выдержки из этой статьи.
Первая причина неудачи российской армии, по мнению Левина, заключается в том, что вторжение произошло без развертывания в боевые порядки.
«В военном искусстве у вас есть несколько оперативных зон: зоны сосредоточения, зоны продвижения, зоны развертывания сил и зоны боевых действий. Вы не будете перемещать свои силы во всех этих зонах в одних и тех же порядках, например, в походных. Но именно это мы и увидели в первые дни войны. Части ВС РФ входили в Украину, словно на параде, будто не ожидают сопротивления. Почему была допущена такая откровенная и преступная (по отношению к своим солдатам) глупость – ответить сложно. Видимо, командование получило информацию, что сопротивление будет минимальным, а части ВС РФ встретят с цветами и как «освободителей». Иное объяснение тут сложно найти», - пишет израильский эксперт.
Левин также пишет, что части ВС РФ двигаются преимущественно по магистралям и дорогам.
«Я помню, как в офицерской школе мы заучивали одно из правил – на войне никогда не двигайся по магистралям и дорогам. Это облегчает обнаружение твоих сил, это облегчает удары по твоим силам, это сковывает твои оперативные возможности – и многое другое. По дорогам движутся только силы логистики, когда эти самые дороги уже глубоко у тебя в тылу. И то не всегда – есть целые сложные системы логистического обеспечения без того, чтобы задействовать дороги и магистрали. Почему ВС РФ «линейно» катаются своими неразвернутыми силами по трассам, мне сложно объяснить чем-то иным, кроме как низкой военной подготовкой и выучкой командиров, не обладающих даже базовыми знаниями военного ремесла», - говорится в статье.
Кроме этого, российское командование посылает свои логистические колонны без боевого охранения.
«На это указывают свидетельства разгрома огромного количества логистических колонн. Украинские бойцы орудуют в тылу и не дают их снабжению эффективно работать. На сегодняшний день задокументировано уже под половину тысячи уничтоженных машин снабжения и обеспечения. Это с учетом того, что логистика ВС РФ в принципе является ахиллесовой пятой и во многом зависит от железнодорожного сообщения и не способна обеспечивать поддержку частям, находящимся на расстоянии в сотни километров. Тем более на территории, где население настроено враждебно, а части ВСУ не разбиты и продолжают громить тылы», - отмечает Левин.
Израильский эксперт считает, что российское командование также недооценило возможности ПВО и ВВС Украины и в частности «байрактаров».
«Отмечу, что украинские ударные БПЛА Bayraktar TB2 работают вот уже все три недели, и только подтвержденных уничтоженных ими целей насчитывается под 50 единиц. Может показаться, что эта цифра невелика, но я напомню, что это не просто «линейные войска», а командные штабы, силы ПВО или системы коммуникации. Bayraktar TB2 в силу низкой ЭПР (эффективная площадь рассеяния), небольшого размера и композитного корпуса – сложная для обнаружения цель. Он способен наносить удары с 7-километровой высоты, где является недосягаемым для многих систем ЗРК. Bayraktar оказался крайне эффективной боевой машиной, и почему это не было учтено российским командованием – остается только гадать», - говорится в статье.
Эксперт добавил, что Вооруженные силы России не создали себе ни второго эшелона, ни стратегических резервов для развития наступления.
«150-200 тысяч сил вторжения – это очень мало для разгрома ВСУ на такой большой территории, как Украина. Видимо, это все боевые силы, которые были у РФ, иначе они не снимали бы свои части отовсюду и не вербовали бы сирийцев. Пополнять эти силы можно с помощью мобилизации, но это надо было делать раньше. Сегодня мобилизация окажется гвоздем, вбитым в и так умирающую экономику РФ, не говоря уже о том, что Кремль побоится раздать своим гражданам оружие (чем фактически и является мобилизация). Опять же, сложно представить себе, на что был расчет, когда решили совершить вторжение такими малыми силами. Разве что на то, что ВСУ не окажет никакого сопротивления. Но почему так считали, сказать однозначно сложно. Видимо, сказалась тотальная коррупция и импотенция российской разведки», - пишет он.
Левин также отмечает, что есть огромная разница между профессиональными военными ВСУ или добровольцами, которые по своему желанию хотят сражаться, и детьми-призывниками, не имеющими желания убивать и умирать. Помимо этого, солдаты ВС РФ в Украине оказались без должного обеспечения и условий. Голодный и замерзший солдат – никудышный солдат.