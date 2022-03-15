Израильский военный аналитик: Почему Россия проигрывает войну?

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Сегодня 22-й день полномасштабной войны между Россией и Украиной. За три недели войны российская армия не добилась какого-либо тактического успеха и ограничивается лишь осадой и бомбардировкой крупных городов. Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин анализирует причины провала российской военной кампании в Украине. Haqqin.az приводит выдержки из этой статьи.

Первая причина неудачи российской армии, по мнению Левина, заключается в том, что вторжение произошло без развертывания в боевые порядки. «В военном искусстве у вас есть несколько оперативных зон: зоны сосредоточения, зоны продвижения, зоны развертывания сил и зоны боевых действий. Вы не будете перемещать свои силы во всех этих зонах в одних и тех же порядках, например, в походных. Но именно это мы и увидели в первые дни войны. Части ВС РФ входили в Украину, словно на параде, будто не ожидают сопротивления. Почему была допущена такая откровенная и преступная (по отношению к своим солдатам) глупость – ответить сложно. Видимо, командование получило информацию, что сопротивление будет минимальным, а части ВС РФ встретят с цветами и как «освободителей». Иное объяснение тут сложно найти», - пишет израильский эксперт. Левин также пишет, что части ВС РФ двигаются преимущественно по магистралям и дорогам. «Я помню, как в офицерской школе мы заучивали одно из правил – на войне никогда не двигайся по магистралям и дорогам. Это облегчает обнаружение твоих сил, это облегчает удары по твоим силам, это сковывает твои оперативные возможности – и многое другое. По дорогам движутся только силы логистики, когда эти самые дороги уже глубоко у тебя в тылу. И то не всегда – есть целые сложные системы логистического обеспечения без того, чтобы задействовать дороги и магистрали. Почему ВС РФ «линейно» катаются своими неразвернутыми силами по трассам, мне сложно объяснить чем-то иным, кроме как низкой военной подготовкой и выучкой командиров, не обладающих даже базовыми знаниями военного ремесла», - говорится в статье.

Кроме этого, российское командование посылает свои логистические колонны без боевого охранения. «На это указывают свидетельства разгрома огромного количества логистических колонн. Украинские бойцы орудуют в тылу и не дают их снабжению эффективно работать. На сегодняшний день задокументировано уже под половину тысячи уничтоженных машин снабжения и обеспечения. Это с учетом того, что логистика ВС РФ в принципе является ахиллесовой пятой и во многом зависит от железнодорожного сообщения и не способна обеспечивать поддержку частям, находящимся на расстоянии в сотни километров. Тем более на территории, где население настроено враждебно, а части ВСУ не разбиты и продолжают громить тылы», - отмечает Левин. Израильский эксперт считает, что российское командование также недооценило возможности ПВО и ВВС Украины и в частности «байрактаров». «Отмечу, что украинские ударные БПЛА Bayraktar TB2 работают вот уже все три недели, и только подтвержденных уничтоженных ими целей насчитывается под 50 единиц. Может показаться, что эта цифра невелика, но я напомню, что это не просто «линейные войска», а командные штабы, силы ПВО или системы коммуникации. Bayraktar TB2 в силу низкой ЭПР (эффективная площадь рассеяния), небольшого размера и композитного корпуса – сложная для обнаружения цель. Он способен наносить удары с 7-километровой высоты, где является недосягаемым для многих систем ЗРК. Bayraktar оказался крайне эффективной боевой машиной, и почему это не было учтено российским командованием – остается только гадать», - говорится в статье.