Поиск и арест российских активов: в США готовы выплатить до $5 млн

Власти США готовы выплатить до $5 млн за сведения, позволяющие выявить в стране активы, связанные с коррупцией в ряде государств, в том числе России, говорится в заявлении на сайте Министерства юстиции США.

Согласно информации, данная программа направлена на «борьбу с коррупцией во властных структурах других стран и на содействие усилиям США по выявлению и возвращению украденных активов, конфискацию доходов от коррупции <...>».

«Минюст США, ФБР и другие американские правоохранительные органы добиваются получения информации, которая бы позволила изъять, заблокировать, конфисковать или вернуть активы, связанные с коррупцией с участием властей РФ. Речь, в частности, идет о средствах, которые находятся на банковских счетах в США, на территории страны или под контролем американцев», - говорится в заявлении ведомства.