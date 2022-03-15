Как сообщили в в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), во время тушения российские войска вновь обстреляли базар. Один спасатель погиб.

Согласно информации, пожар охватил торговые ряды. Рядом с местом пожара – снаряды от системы залпового огня «Град», над Харьковом поднялся черный дым.

«Пожар стремительно распространялся на частный сектор, расположенный впритык. Во время тушения пожара противник нанес повторный обстрел, во время которого получили многочисленные осколочные ранения 2 спасателей. Они были немедленно направлены в лечебное учреждение. Во время госпитализации один из спасателей от полученных травм погиб», — говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что рынок «Барабашово» является самым большим в восточной Европе и одним из самых больших в мире.