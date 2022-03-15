«Давний друг» Шварценеггер обратился к россиянам

Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к россиянам в связи с войной в Украине. Видео под названием A message to the Russian people («Послание российскому народу») появилось днем 17 марта в соцсетях актера, пишет Meduza.

Прежде чем начать говорить о «суровой реальности», Шварценеггер рассказал в обращении о своих давних связях с Россией и о том, как в 1961 году на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Вене он познакомился с советским тяжелоатлетом Юрием Власовым, который стал его героем.

Актер отметил, что «сила и сердце российского народа» всегда его вдохновляли. Шварценеггер подчеркнул, что он «давний друг российского народа», и в связи с этим призвал к нему прислушаться. «Знаете, случаются такие моменты, и тогда нам нельзя молчать», — пояснил Шварценеггер.

Он выразил удивление по поводу формулировки одной из целей «спецоперации» — о денацификации Украины. «Денацификации Украины? Украина — страна с президентом еврейского происхождения… Президентом еврейского происхождения, у отца которого, ко всему прочему, всех трех братьев убили нацисты», — обратил внимание Арнольд Шварценеггер.

Актер напомнил, что 141 государство ООН призвало к немедленному выводу российских войск с территории Украины. «Со всего мира только четыре страны проголосовали вместе с Россией. Это факт», — заметил Шварценеггер, призвав содействовать прекращению огня.

По словам Шварценеггера, российские власти не говорят россиянам о последствиях этой войны для России. «Я с тяжелым сердцем говорю вам, что тысячи российских солдат убиты...», — сказал актер.