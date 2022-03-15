Самозванец позвонил министру обороны Великобритании и представился премьером Украины

Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес заявил о попытках неизвестного выдать себя в телефонном разговоре за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом он написал в Twitter.

«Сегодня самозванец, называющий себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он задал несколько обманчивых вопросов, и, став подозрительным, я прервал звонок», - сообщил Уоллес.

Он подчеркнул, что никакая российская дезинформация, искажения и происки не сможет отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину: «Отчаянная попытка».