Самозванец позвонил министру обороны Великобритании и представился премьером Украины
Министр обороны Великобритании Бэн Уоллес заявил о попытках неизвестного выдать себя в телефонном разговоре за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом он написал в Twitter.
«Сегодня самозванец, называющий себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он задал несколько обманчивых вопросов, и, став подозрительным, я прервал звонок», - сообщил Уоллес.
Он подчеркнул, что никакая российская дезинформация, искажения и происки не сможет отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину: «Отчаянная попытка».
Today an attempt was made by an imposter claiming to be Ukrainian PM to speak with me. He posed several misleading questions and after becoming suspicious I terminated the call 1/2— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 17, 2022
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter, в свою очередь пошутил, попросив Уоллиса в следующий раз, перед началом разговора, попросить собеседника сказать слово «паляниця».
Наступного разу, пане міністр @BWallaceMP, перед початком розмови попросіть сказати слово «паляниця». Попри будь-які спроби російської дезінформації, світ бачить, що правда за Україною. https://t.co/gTjJ1Yz5Q5— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 17, 2022