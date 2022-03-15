Шойгу попросил «исключить Владимира Зеленского из культурной повестки России»

Meduza пишет, что Шойгу сообщил об этом в письме на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал прекратить в России показы фильмов с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также реализацию творческих проектов продюсера и режиссера Александра Роднянского.

Министр обороны РФ заявил в письме, что «в рамках проведения специальной военной операции реализуются мероприятия по формированию позитивного общественного мнения в поддержку руководства страны и действий Вооруженных сил РФ».

Вместе с тем, говорится в сообщении, «в культурном секторе российского медиапространства продолжаются показы фильмов и телепередач с участием В.А. Зеленского, а также реализация творческих проектов крупного украинского медиаменеджера А.Е. Роднянского».

«Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны России», - сказано в письме.

В связи с этим Шойгу попросил «проработать вопрос об исключении В.А. Зеленского и А.Е. Роднянского из культурной повестки Российской Федерации».

Министерство культуры РФ и Министерство обороны РФ пока не комментировали случившееся. Владимир Зеленский также пока не высказывался об этом.