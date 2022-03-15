Госсекретарь США: если Китай поможет России, США предпримут ответные меры

Блинкен заявил, что во время предстоящего в пятницу телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином президент Джо Байден предупредит об ответных мерах в случае, если Китай решит помочь России.

Ранее эту информацию распространили источники, связанные с американской разведкой. Пекин и Москва отрицают факт подобных переговоров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон озабочен информацией о том, что Китай рассматривает возможность поставок военной техники России, сообщает CNN.

Блинкен также отметил, что «лично согласен» с президентом Байденом в том, что Россия совершает в Украине «военные преступления».

По его словам, Госдепартамент в настоящее время документирует свидетельства такого рода преступлений.