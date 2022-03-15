В Казахстане арестовали одного из богатейших бизнесменов страны Кайрата Боранбаева по делу о хищении в квазигосударственном секторе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики.

По данным АФМ, суд выбрал Боранбаеву меру пресечения в виде двух месяцев под стражей. Расследование по его делу продолжается, уточнили в агентстве. Боранбаева задержали два дня назад, 15 марта.

55-летний Кайрат Боранбаев – один из богатейших людей Казахстана, родственник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева, Айсултаном. Бизнесмену, среди прочих активов, принадлежат франшиза «Макдональдса» и футбольный клуб «Кайрат».