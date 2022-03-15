Российские войска остановлены по всем направлениям Генштаб Украины
Российские войска потеряли наступательный потенциал и остановлены по всем направлениям, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
«Противник имеет значительные проблемы с логистикой, продолжает нести потери. На отдельных направлениях блокирует подразделения Вооруженных сил Украины. В связи с тем, что российские войска использовали почти весь комплект крылатых ракет морского базирования «Калибр» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия», - говорится в сообщении.
В ВСУ отметили, что авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии ВС РФ понесли значительные потери. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение из-за нежелания участвовать в боевых действиях в Украине.
Также ВСУ нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущие боевые действия в районах городов Харькова и Изюма.
«Утрачено до 30% личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева», - отмечается в сообщении.