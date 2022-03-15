В Болгарии задержали бывшего премьера Бойко Борисова

Бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов задержан в ходе полицейской операции, проводятся обыски. Об этом сообщает РИА Новости.

Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на данные МВД сообщает, что возглавляющий партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов, а также бывший министр финансов Владислав Горанов и ряд других политиков стали объектами расследования по фактам злоупотреблений европейскими средствами.

Информацию о проведении обысков и арестах газете «24 часа» подтвердили источники в болгарском правительстве и в партии ГЕРБ. Премьер-министр страны Кирил Петков заявил: «Никто не стоит над законом».