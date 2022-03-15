Белый дом: США отправляют оружие в Украину раз в один-два дня

США осуществляют поставки оружия в Украину каждый день или раз в два дня, заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Мы осуществляем поставки или перевозки каждый день или каждые пару дней и, конечно, у Министерства обороны США была бы более подробная информация. Но лишь за последние две недели мы сумели успешно и эффективно передать военную помощь на $300 млн украинцам на местах. Мы будем прилагать усилия, чтобы продолжить быстро предоставить технику», - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда будет передана дополнительная военная помощь на $800 млн, о выделении которой было объявлено в среду.