США приостанавливают нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью
Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.
Приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования, который является одним из основополагающих принципов деятельности Всемирной торговой организации (ВТО) и предполагает, что договаривающиеся стороны обязуются предоставить друг другу такие же благоприятные условия в области экономических и торговых отношений, как и любому третьему государству.
Теперь закон должен рассмотреть сенат.