Посол России пригрозил Боснии и Герцеговине «украинским сценарием»
Босния и Герцеговина имеет право решать, быть ли ей членом НАТО, однако Москва оставляет за собой право реагировать на ситуацию. Об этом заявил посол России в этой стране Игорь Калабухов.
«Если она, Босния и Герцеговина, решит быть участником какого-либо объединения, это внутреннее дело. Но другое дело - наша реакция. На примере Украины мы показали, чего ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать», - сказал российский посол, сообщает Anadolu.
По его словам, именно Запад представляет угрозу безопасности Боснии и Герцеговины, заявляя, что Россия «якобы готовит план».
Официальный Сараево осудил реакцию Москвы на возможность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО.
«Заявление посла России в Боснии и Герцеговине Игоря Калабухова о том, что Россия отреагирует в случае вступления Боснии и Герцеговины в НАТО, и упоминание в этом контексте Украины представляет собой недопустимую угрозу и посягательство на суверенитет Боснии и Герцеговины», - сказал Шефик Джаферович, член Президиума БиГ от боснийских мусульман.
Председатель Президиума БиГ Желько Комшич охарактеризовал заявления российского посла как неприемлемые.
Посольство США в Боснии и Герцеговине также отреагировало на заявления Калабухова. «Последние угрозы со стороны посла России в Боснии и Герцеговине опасны, безответственны и неприемлемы. Никакая третья сторона не может принимать решения о мерах безопасности между НАТО и суверенными государствами. Мы будем и впредь поддерживать Боснию и Герцеговину в принятии необходимых мер для присоединения к евроатлантическому сообществу», - заявили в посольстве США в Сараево.