Посол России пригрозил Боснии и Герцеговине «украинским сценарием»

Босния и Герцеговина имеет право решать, быть ли ей членом НАТО, однако Москва оставляет за собой право реагировать на ситуацию. Об этом заявил посол России в этой стране Игорь Калабухов.

«Если она, Босния и Герцеговина, решит быть участником какого-либо объединения, это внутреннее дело. Но другое дело - наша реакция. На примере Украины мы показали, чего ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать», - сказал российский посол, сообщает Anadolu.