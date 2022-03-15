Премьер Италии заявил, что «президент Путин не хочет мира»

Президент России Владимир Путин не хочет мира и для прекращения войны в Украине могут потребоваться дополнительные санкции, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, пишет «Европейская правда» со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

«Сегодня мы все ищем мира, но, к сожалению, президент Путин не хочет мира», - сказал Драги.

По его словам, введенные против России санкции сказываются и на самой Италии, но правительство готово к их ужесточению.