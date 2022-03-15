Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 01:23

Известное выражение гласит: правду говорить легко и приятно. То обстоятельство, что российские власти приняли решение одно за другим вслед за собственными независимыми СМИ закрывать иностранные, от BBC до израильского 9 канала, перекрывать доступ к международным сетевым платформам – Facebook, Twitter, Instagram, свидетельствует о фундаментальной слабости. Если российскую власть так пугает правда, которая звучит во всех средствах массовой информации и в оценках миллионов пользователей социальных сетей, это значит, что российское руководство пытается сделать ставку на ложь. Нельзя сказать, что эта ставка всегда проигрывала. В 2014 году аннексия Крыма вызвало восторг всей России, за редкими гражданскими исключениями, а мир не решился на достойный ответ, который бы отшиб желание в дальнейшем нарушать правила международного общежития. Результат этой поддержки внутри и отсутствие своевременного отпора снаружи сейчас налицо: полномасштабное вторжение войск Российской Федерации в Украину, которое сопровождается разрушением городов и убийством мирного населения. Только в этот раз весь мир объединился, чтобы поставить агрессора на место.

Из запрещенных в России медиа можно узнать, например, что Международный суд, высшая судебная инстанция ООН, 15 марта в специальном постановлении потребовал от России немедленно прекратить военные операции в Украине. Тринадцать голосов было подано «за», и лишь двое судей проголосовали «против». Решения Международного суда ООН являются обязательными и не могут быть обжалованы. Отказываясь его выполнять, Российская Федерация идет против мирового сообщества. Союзников в этой войне у нее нет. Да, наряду с представителем России против такого решения проголосовал и китайский судья, но Китай не собирается брать на себя роль защитника Кремля. Больше того, китайский посол в США посчитал необходимым опубликовать в Washington Post текст о том, что, дескать, если бы Пекин знал о планах Москвы, он бы обязательно попытался предотвратить нападение на Украину. В свою очередь посол Китая в Украине заверил украинцев, что «Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане», что в Китае «увидели, насколько велико единство украинского народа, а это значит и его силу». Была обещана широкая гуманитарная поддержка.

О том, что речь идет не о просто вежливых словах китайцев, говорит и позиция, которую занял Узбекистан, страна, скажем так, чувствительная к мнению Пекина. Выступая перед парламентом, глава МИД Абдулазиз Камилов озвучил, по сути, китайский подход: Узбекистан будет «уважать тот путь, который выбирают украинцы», не станет признавать независимость ЛНР и ДНР, а войну требует прекратить. Чтобы об этом узнать, нужно читать, смотреть и слушать независимые СМИ, Из независимых СМИ можно узнать, что Джо Байден назвал Путина военным преступником, утвердил пакет финансовой помощи Украине в 13 миллиардов долларов и распорядился отправить дополнительную военную помощь в огромных размерах: 800 систем ПВО Stinger, 9000 единиц противотанкового вооружения, включая ПТРК Javelin. Помимо этого, украинские войска получат 7000 единиц стрелкового оружия, включая пулеметы и гранатометы, а также 20 млн патронов к стрелковому оружию и снарядов для артиллерии и минометов. США выразили готовность предоставить также системы ПВО большой дальности и ракеты к ним. Британия в свою очередь сообщила, что передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak – очень серьезное оружие. Словакия согласилась предоставить Украине систему противовоздушной обороны С-300. И это только та помощь, информация о которой попала в СМИ. Все это оружие будет применено против российской армии. Разве российскому народу, не важно знать, в какой ад попали их солдаты? Но узнать ему это неоткуда.