Из Казахстана выслали сотрудницу «Дождя» и еще восемь россиян

Из Казахстана выслали офис-менеджера российского телеканала «Дождь» и других россиян, проживавших в том же отеле. Об этом в своем телеграм-канале рассказала российская телеведущая и журналистка Анна Монгайт.

По словам журналистки, пребывание офис-менеджера (имя не называется) власти Казахстана сочли «нежелательным». Вместе с ней из страны пришлось уехать еще восьми россиянам, причины высылки не уточняются.

«Депортировали в Россию. Для нее это драматично, но не очень опасно. Для кого-то это может обернуться трагическими последствиями», - отметила телеведущая.