На Западе считают, что война в Украине становится «изнурительной и позиционной»

Военная ситуация в Украине в последнее время существенно не меняется, и потому официальные представители западных стран полагают, что Украина может вынудить Россию перейти к позиционной войне, пишет Пол Адамс, дипломатический обозреватель BBC.

«Мы продолжаем видеть, как российские войска, хотя и продолжают медленно продвигаться вперед, но не достигают при этом никакого стратегического прорыва, - заявил в ходе брифинга с журналистами один из чиновников. – Все идет не только не по плану, но даже то тяжелое, с упорными боями продвижение, к которому они начали приспосабливаться, тоже тормозится».

Среди прочего официальные представители Запада выделяют следующее: российская авиация вынуждена действовать с большой осторожностью, чтобы не подставляться под украинскую ПВО; попытка России привлечь к конфликту дополнительные силы не была частью первоначального плана и лишь демонстрирует, насколько Россия увязла в этом конфликте; боевой дух российских военных чрезвычайно низок.

По мнению представителей Запада, оценка российских потерь в 7 тысяч человек "никоим образом не выглядит неправдоподобной". Эксперты затрудняются ответить на вопрос, не захочет ли Россия скорректировать цели войны перед лицом таких потерь, однако один из них заметил журналистам, что у него пока не сложилось впечатление, что Россия уже достигла той точки, когда она неспособна решить поставленные военные задачи.

К тому же чиновники напоминают, что и Украина несет потери, и не совсем ясно, как долго она сможет продержаться.

Что касается мирных переговоров, то, по мнению западных представителей, хотя обе стороны относятся к ним серьезно, разногласия по-прежнему очень существенны, и никто не берется сказать, принесут ли эти переговоры какие-то плоды.