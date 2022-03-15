На вопрос ведущего о захвате российскими войсками Херсона, Стрелков ответил, что этот город был фактически сдан без боя, потому, что в нем не было гарнизона.

Начатая очень дерзкими темпами операция российских войск в Украине завязла почти на всех направлениях. Было создано 5 тактических направлений. Однако ни на одном из направлений так и не было окружено, и уничтожено ни одно крупное соединение украинских войск. Об этом в эфире ток-шоу Общественной службы новостей заявил одиозный российский полевой командир, создатель сепаратистских образований «ДНР» и «ЛНР» Игорь Стрелков.

По словам Стрелкова, главная причина фактического провала военной операции заключается в том, что ни на одном из выбранных направлений не было обеспечено достаточного количества частей и соединений.

«Я не понимаю, как можно было планировать столь масштабную операцию, совершенно не понимая оперативную обстановку. Силы противника либо были оценены неверно, либо вообще их не оценивали. Результат не обнадеживающий. Украинская армия, вопреки ожиданиям нашего командования, оказала ожесточенное сопротивление. Российское командование считало, что украинская армия сложит оружие, как в 2014 году, и поэтому при вторжении не были атакованы крупные скопления украинских войск. В итоге они перегруппировались и организованно вступили в бой», - сказал он.

Стрелков также назвал фатальной ошибкой попытки вернуть к власти домайданное руководство Украины. По его словам, беглого президента Януковича не любили ни в Донбассе, ни в Крыму. При этом, ведущий программы провел параллель с неудачной попыткой России вернуть к власти в Армении непопулярного Роберта Кочаряна.