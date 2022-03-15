Зеленского и народ Украины выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президента Владимира Зеленского и украинский народ выдвигают на Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в обращении европейских политиков, адресованному Нобелевскому комитету.

Авторами инициативы выступили как действующие, так и бывшие министры и депутаты стран Европы, передают украинские СМИ.

"Мы являемся свидетелями мужества народа Украины, который выстоял в этой войне, развязанной против него Россией. Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и независимости - от президента Украины Владимира Зеленского до обычного человека", - говорится в обращении.