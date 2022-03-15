Россия отменила голосование по своей резолюции по Украине

Россия передумала выносить на голосование проект резолюции о прекращении огня в Украине, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает Коммерсант.

Российский дипломат утверждает, что страны Запада оказывали давление на членов ООН, чтобы те не поддержали российскую инициативу. РФ запросила сегодня, 18 марта, проведение заседания Совбеза ООН по биолабораториям США на Украине.

Василий Небензя рассказал, что коллеги из «многих делегаций» жаловались на «беспощадное давление и выкручивание рук со стороны западных партнеров, вплоть до экономического шантажа и угроз». От каких стран шли жалобы, российский дипломат не уточнил.

Небензя утверждает, что Россия получила новые документы, касающиеся якобы действующих в Украине биолабораторий США. В связи с этим российская сторона запросила проведения экстренного заседание СБ ООН.