Лукашенко разрешил Минфину выплачивать госдолг в белорусских рублях

Минфину также запретили отчуждать акции в компаниях акционерам из стран, которые ввели санкции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта подписал указ, согласно которому Министерству финансов страны разрешается выплачивать государственный долг в национальной валюте. Коммерсант передает, что публикация об этом появилась на сайте ведомства 17 марта.

В тексте указа говорится, что в случае введения со стороны «недружественных стран» санкций, из-за которых может произойти «замораживание» инвестиционных проектов на территории Беларуси, Министерству финансов разрешается выплачивать государственный долг перед такими странами в национальной валюте.

В указе Лукашенко также говорится о запрете акционерам из стран, которые ввели санкции, отчуждать акции «в уставных фондах таких юридических лиц по перечню, определяемому Советом министров». Также Совету министров предоставляется право устанавливать повышенную ставку налога на доходы иностранных организаций в отношении возможных выплат дивидендов, роялти, процентных доходов.