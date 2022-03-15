Вице-премьер Украины: Россия до сих пор не обратилась с просьбой выдать тела своих погибших

В течение 22 дней после начала военных действий в Украине власти РФ не обращались с просьбой о выдаче останков погибших в Украине россиян. Об этом на брифинге 17 марта рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Сегодня состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Мауэром. Во время этой встречи мы подняли вопрос о необходимости организации сбора и идентификации тел погибших военных сил РФ. Мы обратили внимание Красного Креста, что Россия до сих пор не обратилась с просьбой о выдаче тел и останков их погибших, количество которых давно превысило 14 тыс.», – приводит слова Верещук издание «Гордон».

По ее словам, Украина обратилась к главе Красного Креста, чтобы он предложил России «проявить уважение» к своим погибшим солдатам и начать переговоры, чтобы начать забирать их из Украины.

