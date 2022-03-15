Россия вовлекает в войну в Украине наемников Башара Асада и «Хезболлы». Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает принимать меры по восполнению потерь личного состава за счет иностранцев. По имеющейся информации, российскими войсками уже подобрано близко 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и «Хезболлы», - сообщает украинский Генштаб.

Также отмечается, что главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе. В то же время, по имеющейся информации, наемники имеют целью не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование командировки как возможности попасть в страны Европы.