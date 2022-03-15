Российские войска бомбят Львов, Харьков и Днепр новость дополнена;видео
Во многих регионах Украины в пятницу, 18 марта, около 6:00 объявили воздушную тревогу. Уже через полчаса во Львове начали поступать первые сообщения о взрывах. Сообщается, что ракетный удар был нанесён по аэропорту Львова. Об этом пишет korrespondent.net.
По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных районах Львова. Позже поступили сообщения о взрывах и Харькове и Днепре.
Также взрывы зафиксировали в Вознесенске Николаевской области. Как сообщил "Суспильному" мэр Вознесенска Евгений Величко, снаряды попали в склад, где хранилось оружие. В домах выбило окна. По состоянию на 06:40 информации о травмированных и погибших нет.
Львовский городской голова Андрей Садовый в Facebook сообщил, что российские войска ударили ракетами по Львовскому аэропорту.
«Ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и опубликована впоследствии. Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов», написал Садовый.
Как сообщил позже Садовый, несколько вражеских ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены.