Во многих регионах Украины в пятницу, 18 марта, около 6:00 объявили воздушную тревогу. Уже через полчаса во Львове начали поступать первые сообщения о взрывах. Сообщается, что ракетный удар был нанесён по аэропорту Львова. Об этом пишет korrespondent.net.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных районах Львова. Позже поступили сообщения о взрывах и Харькове и Днепре.