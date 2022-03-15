Также за сутки 17 марта Воздушные силы ВСУ нанесли мощные удары по колоннам военной техники противника и поразили 14 целей: семь самолетов, вертолет, три БПЛА и три крылатые ракеты.

В течение суток украинские военные частично уничтожили и остановили продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка Вооруженных сил РФ, потери противника уточняются.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по группировкам российских войск, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные рубежи. Об этом утром 18 марта сообщили в Генеральном штабе.

В связи с тем, что российские войска существенно исчерпали человеческие ресурсы, командование РФ прибегает к крайним мерам в вопросах комплектования личного состава: проводится скрытая мобилизация, привлекаются так называемые добровольцы, срочники и курсанты, а также наемники из Сирии.

По информации Генштаба, зафиксированы случаи нанесения самоувечий среди российских солдатов с целью уклонения от участия в боевых действиях.

«На отдельных временно занятых территориях российские войска пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации», – отмечает военное руководство.

Российская армия продолжает нести урон и испытывает серьезные проблемы с обеспечением подразделений. Участились случаи дезертирства и отказов участвовать в войне против Украины.